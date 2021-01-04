Nano Prime™ Motor Performans Arttırıcı

Dozaj: Bir şişe, normal araçlardaki 4 ila 6.5 litre yağ kapasitesi için yeterlidir. Daha büyük motorlarda, her 5.5 litre kapasite için 1 şişe ilave kullanılması gerekir. 4 zamanlı ATV, motosiklet ve küçük motorlarda, bir litre yağ kapasitesi için yaklaşık 90 mL kullanabilirsiniz.

En zorlu uygulamalarda (yarış, arazi sürüşü, yüksek stresli / yüksek sıcaklıklı ticari görev, dur ve kalk trafiği vb.) bile sürtünmeyi büyük ölçüde azaltan ve metale uzun vadeli koruma sağlayan, patentli nanoteknolojisi ile tamamen sentetik bir yağ olan Nano Prime, uzun süredir beklediğiniz bir üründür.

Rislone Nano Prime, seneler süren bir çalışmanın ürünüdür. Müşterilerimizin, tamamen sentetik bir Rislone motor performans artırıcı talep etmeleri nedeniyle, uzun araştırma ve geliştirmeler sonucu şimdiye kadar yaptığımız en gelişmiş ürünü size sunuyoruz.

Tam sentetik Rislone Nano Prime Motor Performans Artırıcı ile; daha fazla güç, daha fazla koruma, daha iyi MPG, daha akıcı ve daha sessiz çalışma.

Rislone Nano Prime Motor Performans Artırıcı nedir?

Rislone Nano Prime Motor Performans Artırıcı, pistonlar, düz supap eksantrik milleri, kaldırıcılar, supap mekanizması ve diğer tüm parçalar dahil olmak üzere dahili motor bileşenlerini daha iyi korumaya yardımcı olan sentetik bir motor sürtünme önleyici kayganlaştırıcıdır. Bu, özellikle aşınmanın çoğunun yapıldığı motor çalıştırıldığında önemlidir. Bu yüzden yapabileceğiniz en kötü şeylerden birinin motorunuzu çalıştırmak olduğunu söylüyorlar.

Neden bir Motor Performans Artırıcı'ya ihtiyacım var?

Motor yağları, neredeyse su kadar ince hale geldi. Bu, daha yeni çalıştırma durdurma teknolojisi ile birlikte aşınmayı artıracak ve motorunuzun ömrünü azaltacaktır. Rislone Nano Prime Motor Performans Artırıcı katkı maddesinin kullanılması bu aşınmayı azaltacak ve motorunuzun ömrünü uzatacaktır.

Rislone Nano Prime Motor Performans Artırıcı nasıl çalışır?

Tüm motor bileşenleri arasındaki ortak unsur yağdır. Yağ, motorun can damarıdır ve basınç altında iç parçalara pompalanır. Motor yağları genellikle hareketli parçalar arasındaki sürtünmeyi azaltmak için kullanılır. Kayganlaştırmaya ek olarak, motor yağı soğumalı, korozyona karşı koruma sağlamalı ve kirletici maddeleri uzaklaştırmanın bir yöntemi olmalıdır. Kayganlaştırma için yağa ihtiyaç duyan ana parçalar, eksantrik mili ve kaldırıcılar, yataklar ve pistonları içeren valf sistemidir. Rislone Nano Prime Motor Performans Artırıcı uygulandığında, sürtünmeyi azaltarak bu hareketli parçaların tek başına yağ ile olduğundan daha iyi soğutulmasına ve kayganlaşmasına yardımcı olur. Yapışma özellikleri, yağı metal parçalara tutar, aşınmayı ve kuru başlatmayı önler. Özel katkı maddeleri, normal yağın başarısız olduğu yüksek sıcaklıklarda yağ incelmesini de önler. Nano Tungsten küreleri, metalin metale temas ettiği herhangi bir bileşen üzerinde atılabilir katman oluşturarak metalin kendisinin aşınmasını önler. Bu küreler, soğan gibi birçok katman içerir. Basınç altına alındıklarında, dahili motor parçalarına olanların yerine bu Nano ince katmanlarını dökebilirler. Pürüzlü ve çizik yüzeyleri doldurur ve pürüzsüzleştirirler.

Nano nedir?

Uluslararası Birimler Sistemi, nano'nun milyarda bir anlamına gelen bir ölçek olduğunu belirtir. Bir nanometre metrenin milyarda biridir, karşılaştırma için bir kağıt yaprağı 100.000 nanometre kalınlığındadır. Bunlar, yağın süper bir kayganlaştırıcı olmasına izin veren son derece küçük parçacıklardır.

Ne kadar Rislone Nano Prime Motor Performans Artırıcı kullanmalıyım?

Bir şişe Rislone Nano Prime Motor Performans Artırıcı, normal araçlarda 4.5 ila 7 litre yağ kapasitesi için yeterlidir. Daha büyük motorlar için her 6 litre kapasite için bir şişe kullanın. 4 zamanlı ATV, motosiklet ve diğer küçük motorlarda, dörtte bir yağ başına yaklaşık 90 mL kullanın. Bu formül sürtünmeyi azaltmada çok etkili olduğu için ıslak kavrama uygulamalarında KULLANMAYIN.

Rislone Nano Prime Motor Performans Artırıcı filtrelerimi tıkar mı?

Hayır, bu ürün filtrelerinizi tıkamayacaktır. Nano’lar tek bir saç telinden yaklaşık 1000 kat daha küçüktür ve sorunsuz bir şekilde filtrelerinizden geçer.

Rislone klor veya klor benzeri katkılar içeriyor mu?

Hayır, Rislone klor içeren herhangi bir motor katkı maddesi ürününe göz yummaz veya üretmez. Klor kullanan diğer katkı maddesi şirketlerinin farkındayız ve bu, laboratuvar testlerinde aşınmayı azalttığını gösteriyor, ancak gerçek dünyada kullanımında motor yataklarına ve diğer bileşenlere zarar verebilir.

Çalışmaya başlaması ne kadar sürer?

Rislone Nano Prime Motor Performans Artırıcı, dahili motor parçalarının aşınmaya zarar vermesini önlemek için aracınızda uyguladığınız ve sürmeye başladığınız andan itibaren çalışmaya başlar.



Rislone Nano Prime Motor Performans Artırıcı'yı yeni aracımda kullanabilir miyim?

Evet, bu formül yeni ve eski motorlarda eşit derecede iyi çalışmak üzere tasarlanmıştır. Sadece daha iyi yağlanmış ve korumalı bir motora sahip olmayacaksınız, aynı zamanda ürün, denenmiş ve gerçek Rislone deterjan ve dispersan temizleme paketini içerir. Rislone kullanımı, yeni araç garantinizi geçersiz kılmaz.

Sentetik yağda çalışacak mı?

Evet, bu eşsiz Rislone formülasyonu, tüm araçlar için uyumlu, tam formüle edilmiş GF-5 / SN dereceli sentetik motor yağı kullanır.

Normal petrol motor yağı ile kullanılabilir mi?

Evet, Rislone geleneksel, yüksek kilometre performansı ve sentetik formüller dahil tüm petrol bazlı motor yağları ile çalışır. Aslında, Rislone Nano Prime Motor Performans Artırıcı, normal petrol yağını birinci sınıf bir sentetik karışıma dönüştürecektir.

Motoruma ne zaman eklemeliyim?

Yağ değişimlerinde veya aralarında her zaman kullanılabilir.

Rislone Nano Prime Motor Performans Artırıcı yağ kalitemi etkiler mi?

Hayır, bu ürün yağınızın kalitesini değiştirmeyecektir.

Rislone Nano Prime Motor Performans Artırıcı ne kadar dayanır?

Rislone Nano Prime Motor Performans Artırıcı, kaliteli bir motor yağı ile birlikte kullanıldığında yılda bir kez veya her yağ değişiminde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Rislone Nano Prime Motor Performans Artırıcı'yı dizel motorumda kullanabilir miyim?

Evet, her 6 litre yağ kapasitesi için bir şişe kullanılması tavsiye edilir.